Honderden wilde herten besmet met corona in de VS

Honderden wilde witstaartherten in de VS zijn besmet met corona. De dieren drinken mogelijk besmet water met menselijke uitwerpselen dat sporen van het virus bevat, zeggen experts

Wilde witstaartherten in verschillende Amerikaanse staten zijn besmet, zo wijst onderzoek uit. Onder meer in Illinois, Michigan, New York, Pennsylvania, Iowa en Ohio werden dieren getest. Meer dan 80% van de witstaartherten die in verschillende delen van Iowa zijn bemonsterd, heeft het virus, terwijl meer dan 67% in Michigan positief is

Terwijl de Amerikaanse regering werkt om de verspreiding van het coronavirus tussen mensen te stoppen, proberen natuurbeschermers te begrijpen hoe het virus wilde witstaartherten infecteert.

Hoewel experts niet hebben bevestigd hoe deze wilde dieren corona oplopen, is de leidende hypothese dat herten besmet water drinken - uit onderzoek blijkt dat het virus blijft hangen in menselijke uitwerpselen en afvalwater.