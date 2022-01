Apple als eerste meer dan 3.000 miljard dollar waard

In 2018 ging het Amerikaanse technologiebedrijf al als eerste over de drempel van 1.000 miljard dollar beurswaarde. In augustus 2020 bereikte de iPhone-maker vervolgens 2.000 miljard dollar.

Maandag rond 19.45 uur Belgische tijd kostte het aandeel 182,86 dollar, waardoor ook de kaap van 3.000 miljard dollar sneuvelde. Daarna zakte de beurswaarde al snel weer net onder de historische drempel.

Apple deed het maandag goed op Wall Street, net als andere technologiebedrijven zoals Amazon, Meta en Alphabet. In 2021 werden Apple-aandelen al 34 procent meer waard.