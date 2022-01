De ‘oudste krant van het land’ nooit dikker dan in 2021: net geen 130.000 pagina’s

De oudste krant van ’t land heeft haar reputatie van ‘dikste’ krant van ’t land opnieuw alle eer aangedaan. Met 127.808 pagina’s, net geen 30.000 meer dan vorig jaar, is het vorige record van de tabellen geveegd: dat dateerde van 2019 en stond op 119.518 pagina’s. “Die stijging is niet gerelateerd aan de coronamaatregelen: qua omvang in het Belgisch Staatsblad omvatte die regelgeving een relatief klein aandeel van het totaalvolume”, zegt Sharon Beavis, diensthoofd communicatie van de FOD Justitie. “De sterke toename is vooral toe te schrijven aan een hoog aantal bijlages dat verplicht moest worden toegevoegd aan een publicatie van het Waals Gewest.”

Daarnaast publiceerde de ‘federale uitgeverij’ ook nog 133.814 akten van rechtspersonen, zoals oprichtingsakten en statutenwijzigingen van ondernemingen en verenigingen. “We publiceerden ook nog een kleine 23.000 berichten rond faillissementen en gerechtelijke reorganisaties van bedrijven.”

Het ‘Belgisch Staatsblad’ of ‘Moniteur Belge’ is even oud als ons land. In 1830 startte het Voorlopige Bewind met twee publicaties: een puur administratief Bulletin des Arrêtés et Actes en L’Union Belge, een dagblad met een mix van officiële berichten en opiniërende stukken. Een jaar later werd L’Union Belge herdoopt tot Moniteur Belge en in 1845 fuseerden beide uitgaven. Vanaf dan verschenen er geen opiniestukken meer. Tot in 2003 verscheen het Staatsblad op papier, maar dat jaar werd overgestapt op een digitale publicatie. Al worden er wel nog elke dag vijf exemplaren geprint: voor het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek, het eigen archief, de FOD Justitie en de Kamer. Of hoe de dikste krant van ’t land meteen ook de kleinste papieren oplage heeft.