Uitzonderlijk: populaire Egyptische badplaats is bedekt met laagje sneeuw

In normale omstandigheden is de Egyptische badstad Hurghada een heerlijk warm toevluchtsoord om te overwinteren, maar op de eerste dag van het nieuwe jaar kregen toeristen en inwoners er een ijskoude verrassing op hun dak. Een storm bracht namelijk pakken hagel en sneeuw met zich mee en dat is ongezien. In 2016 viel er in Caïro nog sneeuw, voor de eerste keer in 112 jaar.