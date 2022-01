Géén Spaanse winterstage voor KV Oostende: zeven spelers besmet met omikronvariant, ook staflid in quarantaine

De valiezen stonden klaar, het vliegtuig ook. KV Oostende zou morgen op dinsdag 4 januari naar La Manga trekken, om daar tot en met 9 januari een winterstage te houden. Maar corona heeft daar een stokje voor gestoken. Toen alle spelers en de staf getest werden op het virus na een week vakantie, bleek de omikronvariant fel toegeslagen te hebben. Onder andere doelman Hubert, Ndicka en McGeehan bleken positief, net als iemand van de staf. In totaal zijn zeven spelers besmet.

Dan maar op De Schorre

En omdat de kern bij KVO al niet bepaald hemelsbreed is, werd beslist om de winterstage in Spanje dan maar te annuleren. “Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan”, klinkt het in een communiqué. De betrokken spelers gaan allemaal in quarantaine. Niemand heeft zware symptomen. Bij KVO is ook zo goed als iedereen gevaccineerd.

De testronde werd, net als bij andere ploegen, verplicht door de Pro League. De Kustboys blijven dus thuis, waar de rest van de groep gewoon op De Schorre het verdere seizoen gaat voorbereiden. Op zaterdag 15 januari herneemt KV Oostende met een uitwedstrijd op Zulte Waregem, meteen een belangrijke pot in het kader van de degradatiestrijd.