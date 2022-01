Zes dagen na zijn tweelingbroer Grichka, is ook Igor Bognadoff (72) overleden. De excentrieke Franse tweeling zou overleden zijn aan de gevolgen van een ernstige coronabesmetting. De twee maakten in Frankrijk vooral naam met het maken van tv-programma’s over wetenschap en sciencefiction, maar toen ze het in de echte academische wereld probeerden, liep het grondig mis.