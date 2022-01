De verkeerde man om ruzie mee te maken: waarom het geen toeval is dat Thomas Tuchel het incident met Romelu Lukaku opblaast

“Ach, het is niet onlogisch dat iemand die niet zoveel speelt als hij zou willen, zegt dat hij ongelukkig is.” Heel veel meer dan dat had Thomas Tuchel niet moeten zeggen om Romelu Lukaku uit de wind te zetten. Incidentjes als deze worden in het voetbal wel vaker met de mantel der liefde bedekt, zeker als het om de duurste aankoop ooit van de club gaat. Kapitaalbescherming. Maar de Duitse trainer van Chelsea deed net het tegenovergestelde en blies het incident helemaal op door Lukaku uit de kern te laten voor de topper tegen Liverpool. En alles wijst erop dat het geen toeval is.