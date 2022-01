Haïtiaanse premier Ariel Henry overleeft moordaanslag

Ariel Henry was zaterdag aanwezig op een herdenkingsevenement voor de onafhankelijkheid van het land in Gonaïves, in het noorden van het land. Dat meldt de BBC op basis van de Haïtiaanse autoriteiten.

Op video’s die online circuleren is te zien hoe de premier en zijn entourage hun wagens proberen te bereiken terwijl ze onder vuur worden genomen.

Het kabinet van de premier beschuldigt “bandieten en terroristen” ervan achter de moordaanslag te zitten. Er zouden ook al arrestatiebevelen uitgevaardigd zijn.

De situatie in Haïti is al een tijdje onrustig. In juli werd president Jovenel Moïse in zijn huis om het leven gebracht. De precieze omstandigheden van het voorval zijn tot op vandaag nog niet duidelijk. Een datum voor nieuwe presidentsverkiezingen is er vooralsnog ook nog niet.