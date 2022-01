Opgelet skiërs: strengere regels in Italië en Frankrijk

Wie in de krokusvakantie wil gaan skiën in Frankrijk houdt maar beter rekening met de nieuwe coronaregels. Vanaf 15 februari is een vaccinatie zonder booster slechts vier maanden geldig.

Net zoals in België heb je in Frankrijk een coronapas nodig om op restaurant te kunnen, musea te bezoeken of de skilift te nemen. De regels voor een geldige coronapas worden de komende tijd fel aangescherpt. Nu is een basisvaccinatie met twee doses onbeperkt geldig, maar vanaf 15 januari is na zeven maanden een booster nodig voor een groen schermpje op je smartphone.

Vanaf 15 februari doet Frankrijk er nog een schepje bovenop. Dan korten onze zuiderburen die termijn in tot vier maanden. In de praktijk betekent dat voor de meeste mensen dat ze een boosterprik nodig hebben. Wie van plan is om tijdens de krokusvakantie - van 28 februari tot 6 maart - te gaan skiën in Frankrijk, houdt daar dus best rekening mee.

Geboosterd tegen eind januari

In principe hoeft dat geen probleem te zijn, want de Vlaamse overheid engageerde zich om het gros van de volwassenen tegen eind januari een booster te geven. Kinderen en jongeren moeten geen coronapas voorleggen.

Ook in Italië worden de regels voor de coronapas aangescherpt. Daar komt een 2G-beleid wat betekent dat je enkel met een vaccinatiebewijs van maximaal negen maanden oud of een herstelcertificaat van maximaal zes maanden oud op café of de skilift mag. Een negatieve test is dan niet meer geldig.