LA LIGA. Villarreal smeert rode lantaarn Levante forfaitnederlaag aan, Sevilla doet het dan weer erg zuinig bij Cadiz

Op de 19e speeldag in de Spaanse La Liga werden er maandag drie wedstrijden afgehaspeld. Villarreal won kinderlijk eenvoudig van Levante, Athletic Club ging winnen bij Osasuna en Sevilla deed dat ook met het kleinste verschil bij voorlaatste Cadiz.

In de vroege avond begonnen de mannen van Unai Emery aan hun partij tegen rode lantaarn Levante. In het eigen Ceramica-stadion werd het een gemakkelijke avondwandeling na goals van Gerard Moreno (x2), Boulaye Dia, Manu Trigueros en Pau Torres. Villarreal klimt zo naar de achtste plaats met 28 punten. Levante blijft troosteloos laatste met 8 puntjes en nog zonder (!) overwinning in La Liga.

Athletic Club uit Bilbao ging op bezoek bij Osasuna. Het was Oihan Sancet die met een hattrick de drie punten voor de Basken bezorgde: 1-3. Athletic is tiende met 27 punten, Osasuna 14e.

Sevilla, tweede in de stand, kan een goede zaak doen en dichter bij leider Real sluipen. De Andalusiërs moesten dan wel winnen bij de voorlaatste Cadiz. Dat deed het uiteindelijk ook. Lucas Ocampos vond in minuut 58 op assist van Ivan Rakitic de enige weg naar doel. Sevilla komt met 41 punten tot op vijf eenheden van De Koninklijke, dat zondag onderuit ging in de stadsderby tegen Getafe.