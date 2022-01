Elf doden bij ontsnappingspoging uit gevangenis in Haïti

Een onbekend aantal gedetineerden van de gevangenis van Croix-des-Bouquets, die in het bezit waren van vuurwapens, probeerde vrijdag te ontsnappen uit de op een na grootste gevangenis van het land. Ze gijzelden drie politieagenten en een verpleger, aldus de politiewoordvoerder. In de gevangenis slaagden ze er nog is drie extra wapens in beslag te nemen, waaronder een aanvalsgeweer dat in een kantoor lag. Speciale eenheden van de politie werden opgeroepen om bijstand te bieden, en het kwam tot een vuurgevecht.

De vier wapens die illegaal de gevangenis werden binnengebracht werden in beslag genomen, net als de drie wapens van de bewakers die de gedetineerden hadden gestolen. “Een politieagent werd in afzondering geplaatst en er werd een onderzoek gestart naar hoe de wapens in de cellen zijn binnengeraakt”, aldus de woordvoerder van de Haïtiaanse ordetroepen.

In februari vorig jaar slaagden nog meer dan 400 gevangenen erin midden op de dag te ontsnappen uit dezelfde gevangenis. Toen werden 25 mensen gedood, onder wie de gevangenisdirecteur. De massale ontsnapping werd mogelijk gemaakt door een enorm gebrek aan cipiers en hulp van bepaalde cipiers aan de gevangenen.