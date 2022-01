Vroegere ster van Silicon Valley schuldig bevonden aan fraude

De Amerikaanse onderneemster Elizabeth Holmes is maandag door een jury in Californië schuldig bevonden aan vier klachten van fraude. Dat melden de Amerikaanse media. Ze wordt ook vrijgesproken van vier andere klachten, terwijl de jury geen consensus kon bereiken over de drie laatste klachten.

De 37-jarige onderneemster werd schuldig bevonden voor drie klachten van fraude en één klacht van samenzwering voor het plegen van fraude. Volgens The New York Times riskeert Holmes voor elke klacht een celstraf tot 20 jaar, en wordt verwacht dat ze in beroep zal gaan.

De vroegere ster van Silicon Valley stond terecht voor twaalf aanklachten van fraude, waarvan er een eerder al wel geschrapt. Ze moet zich verantwoorden omdat ze gelogen zou hebben over een bloedtest van haar bedrijf Theranos en over de financiële vooruitzichten van het bedrijf. Holmes heeft de beschuldigingen steeds ontkend.

Ze werd ook vrijgesproken van vier aanklachten, waarvan drie over het plegen van fraude tegenover patiënten die een bloedtest ondergingen. Over nog eens drie klachten kon de twaalfkoppige jury na zeven dagen delibereren geen consensus bereiken.

Revolutionaire bloedtest

Holmes haalde sinds 2004 honderden miljoenen dollars op van investeerders voor haar start-up Theranos, die een bloedtest ontwikkelde met revolutionaire technologie, waardoor slechts enkele druppels bloed nodig waren om ziektes als kanker of diabetes op te sporen. Theranos werd geschat op een waarde van 9 miljard dollar, Holmes zelf was, tenminste op papier, 4,5 miljard dollar waard.

Haar succesverhaal kwam in 2015 plots tot zijn einde toen de krant Wall Street Journal een reeks artikels publiceerde, waarin grote twijfels werden geuit over Holmes’ farma-imperium. De bloedtests zouden helemaal niet werken en Holmes zou ook gelogen hebben over hoe ver de ontwikkeling van de technologie al stond. Ze werd samen met haar vroegere zakenpartner in 2018 aangeklaagd voor fraude.