Ook snookerzalen stappen naar Raad van State

De Belgium Billiards & Snooker Association (BBSA), de belangrijkste vereniging die de sector in België vertegenwoordigt, heeft zondagavond een beroep bij hoogdringendheid ingediend bij de Raad van State om de beslissingen van het Overlegcomité van 22 december aan te vechten. Op die manier hoopt de vereniging zo snel mogelijk de zalen te kunnen heropenen. Dat heeft BBSA-voorzitter Georges Leclercq bevestigd.

“Het is een sport waar social distancing al goed wordt gerespecteerd. De tafels zijn groot”, zegt voorzitter Leclercq. “Daarnaast hadden we het dragen van een mondmasker tijdens de training al opgelegd. We vragen daarom zo snel mogelijk de volledige heropening van de zalen.”

De BBSA, die 58 zalen in Wallonië en Vlaanderen en bijna 1.500 aangeslotenen vertegenwoordigt, beschouwt zichzelf als slachtoffer van “discriminatie”, net als de Belgische Bowlingsportfederatie die donderdag een beroep bij hoogdringendheid indiende bij de Raad van State.

“Wij hopen dat de pleidooien op donderdag zullen worden gehouden, op dezelfde dag als het beroep van de Belgische Bowlingsportfederatie”, klinkt het bij Leclercq. Deborah Smets, de advocaat die de BBSA aanstelde, zal ook de belangen van de Bowlingsportfederatie verdedigen.