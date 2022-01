Een nieuw jaar, een nieuw schandaal: Boris Johnson opnieuw onder vuur voor overtreden eigen coronaregels

De Britse premier Boris Johnson is niet in quarantaine gegaan na een hoogrisicocontact. Dat meldt de krant The Mirror. Voor Johnson is het het zoveelste schandaal, de premier lag al vaker onder vuur voor overtredingen van de coronaregels die zijn eigen regering oplegde.

Johnson zou op 31 december 2020 een kwartier lang “oog in oog” hebben gestaan met een assistent die later positief testte op het coronavirus. Het ging om de cameraman van zijn nieuwjaarsboodschap. Volgens de regels van zijn eigen regering had de premier daarop 10 dagen in quarantaine moeten gaan, maar dat zou hij niet gedaan hebben. Vijf dagen later kondigde Johnson een nationale lockdown aan, aangezien het Verenigd Koninkrijk toen getroffen werd door de derde golf.

Volgens Downing Street klopt de berichtgeving van The Mirror niet, en was er voldoende social distancing opdat de quarantaineregels niet golden voor Johnson. “Hij kreeg niet het advies om zichzelf te isoleren, aangezien de regels dat niet vereisten.” Foto’s op sociale media van Downing Street genomen door de cameraman in kwestie doen echter twijfels rijzen over die versie van de feiten.

Het is niet de eerste keer dat Johnson in opspraak komt: de premier ligt al langer onder vuur voor zijn aanpak van de coronacrisis, maar zou ook persoonlijk meermaals de regels hebben overtreden tijdens vermeende feestjes in Downing Street en elders.