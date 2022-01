Bondscoachschap Suriname is een droom die uitkomt voor voormalig Lierse-doelman Stanley Menzo: “Dit betekent veel voor mij”

Met Stanley Menzo als nieuwe bondscoach wil de Surinaamse voetbalbond verdere stappen zetten in de professionalisering van de Natio en het vaandelteam, waar sinds kort ook Nederlands-Surinaamse profs voor uitkomen, opstuwen in de vaart der volkeren. De 58-jarige oud-doelman van Lierse, Ajax, PSV en het Nederlands elftal is gisteren aangesteld als bondscoach en heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract. “Ik ben trots dat ik iets kan terugdoen voor het voetbal in Suriname.”