Romelu Lukaku terug in selectie bij Chelsea na ophefmakend interview? “Thomas Tuchel heeft wel een voorwaarde”

Je recordaankoop uit de selectie laten voor een levensbelangrijke wedstrijd tegen de absolute aartsrivaal? Dat doe je niet zomaar. Het mag duidelijk zijn: het interview met Romelu Lukaku dat Sky Italia afgelopen weekend uitzond, is in bijzonder slechte aarde gevallen bij Chelsea en trainer Thomas Tuchel.

Er kwam ook kritiek van buitenaf: de fans, analisten, de pers… Een berichtje van Lukaku naar Tim Howard, een-ex ploegmaat bij Everton, gooide bovendien nog wat olie op het vuur. De voormalige, die momenteel als analist werkt voor het Amerikaanse NBC, polste bij Lukaku naar de toestand. “Ik kan er weinig over kwijt, want de situatie is hot. Maandag heb ik nog een meeting. Daarna kan ik meer zeggen.”

Volgens The Daily Mail zouden ze bij de Blues nadenken over verdere disciplinaire actie tegen de Rode Duivel. Zo zouden sportieve baas Marina Granovskaia en eigenaar Roman Abramovich volledig achter Tuchel staan, en zouden een aantal van Lukaku’s ploegmakkers de woorden van de spits niet erg gewaardeerd hebben.

Maar ook The Guardian en Sky Sports stellen dat Lukaku woensdag naar alle waarschijnlijkheid in de selectie zal zitten voor de bekermatch tegen Tottenham, wanner Lukaku’s ex-coach Antonio Conte voor het eerst terugkeert naar Stamford Bridge sinds zijn ontslag in 2018. De Rode Duivel zou spijt hebben getoond voor zijn ongeautoriseerd interview, maar zich ook publiekelijk moeten excuseren. Een voorwaarde van trainer Tuchel.