Nog eens een miljoen Chinezen in lockdown na drie coronagevallen

In China hebben nog eens 1,2 miljoen mensen het bevel gekregen hun huis niet te verlaten. Het gaat deze keer om de inwoners van Yuzhou, een stad in de provincie Henan die 800 km ten zuiden ligt van Peking. De maatregel komt er nadat er drie asymptomatische gevallen van Covid-19 aangetroffen werden, een maand voor de Winterspelen van start moeten gaan in Peking.