Venezolaanse oppositie herbevestigt Guaido als interim-president

De Venezolaanse oppositie heeft haar leider, Juan Guaido, in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw verkozen tot interim-president, en dat voor een termijn van één jaar.

Verschillende landen erkennen Guaido als de echte president van Venezuela, waardoor hij en zijn regering verschillende Venezolaanse eigendommen controleren die zich in die landen bevinden. In eigen land heeft Guaido echter geen echte macht.

Begin 2019 riep Guaido, toen parlementsvoorzitter, zichzelf uit tot interim-president, nadat de internationale gemeenschap de herverkiezing van huidig president Nicolas Maduro niet had erkend. De oppositie had de verkiezingen destijds geboycot en na afloop “frauduleus” genoemd.

De door de oppositie gecontroleerde Venezolaanse Nationale Vergadering herbevestigde Guaido dus als president. Dat parlement werd in 2017 van zijn macht ontdaan met de verkiezing van een grondwetgevende vergadering die pro-Maduro is. Ook de parlementsverkiezingen van 2020 werden geboycot door de oppositie, waardoor het regime toen de controle over de Nationale Vergadering kon heroveren.