Brand in Zuid-Afrikaans parlement weer onder controle na heropflakkering

De brand die afgelopen weekend delen van het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw, in Kaapstad, verwoestte is dinsdag weer onder controle gebracht. Dat zegt de brandweer.

De brand brak zondag uit en werd onder controle gebracht, maar windstoten wakkerden de vlammen maandagnamiddag weer aan en dat leidde tot een heropflakkering. Rond middernacht kon die heropflakkering geblust worden. “Dinsdagochtend vroeg was er opnieuw een lichte heropflakkering, maar de brandweer kon die blussen”, zei brandweerwoordvoerder Jermaine Carelse. Dinsdagochtend waren nog een twintigtal brandweerlieden ter plaatse “om de evolutie van de situatie te volgen”, aldus nog Carelse.

Een 49-jarige man die in het gebouw werd opgepakt, moet later op dinsdag voor een rechter verschijnen. Tegen hem lopen aanklachten voor inbraak, brandstichting en diefstal. Volgens de speurders waren er twee brandhaarden en werkte het sprinklersysteem niet omdat de watervoorziening was afgesloten.

De kost voor de heropbouw wordt geraamd op honderden miljoenen euro’s. Bij de brand is onder meer het gedeelte waar het parlement zetelt volledig afgebrand. Er zijn geen gewonden gevallen, het parlement was met kerstreces.