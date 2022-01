Onur Kaya lovend over zijn ex-ploegmaat en nieuwe coach van Club Brugge Alfred Schreuder: “Geen typische Hollander”

LEES OOK (+). Sinds Preud’homme stond hij op de radar: hoe Club Brugge bij de relatief onbekende Alfred Schreuder uitkwam

Dat de Nederlander het meer dan tien jaar na zijn passage bij Vitesse tot T1 heeft geschopt, verbaast Kaya niet: “Ik ken hem natuurlijk niet als trainer, wel als ploegmaat. Maar toen hij nog voetbalde zag je al dat hij charisma had. Hij had toen al veel ideeën en was vaak bezig met de jongere gasten in de ploeg. Hij dacht mee met de coach. Een intelligente mens en geen typische Hollander, waarmee ik bedoel dat hij geen grote bek heeft zoals we zeggen. Hij legt alles rustig uit. Je kon goed met hem praten. Belangrijk, vind ik. Toen hij bij Vitesse aankwam was hij een beetje zoals ik nu, einde carrière. (glimlacht). Maar je zag echt dat het een slimme man was. Ik had hem wel niet bij Brugge verwacht, want hij was in het verleden vaak assistent. Maar ik ben blij voor hem. Een Nederlander is altijd een goede keuze vind ik. Hij brengt aanvallend voetbal en zal hier in België vol voor de aanval kiezen. Dat heeft Club Brugge wel nodig denk ik. Hij spreekt bovendien veel talen: Nederlands, Duits, Engels. Altijd een pluspunt.”