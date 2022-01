Bekende activiste uit Hongkong voor tweede keer veroordeeld vanwege deelname aan Tiananmen-wake

De 36-jarige advocate Chow was vicevoorzitter van de Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China. De prodemocratische organisatie, die in september 2021 besloot zichzelf op te heffen, hield een jaarlijkse wake ter herdenking van het bloedige optreden van China tegen prodemocratische demonstranten op het Tiananmenplein (Plein van de Hemelse Vrede) in Peking op 4 juni 1989.

In 2020 en 2021 verbood de politie zulke bijeenkomsten met een verwijzing naar de corona-epidemie en veiligheidsrisico’s. Rechtbanken hebben al tientallen activisten, zoals Chow, veroordeeld tot celstraffen voor overtredingen van het verbod in 2020.

De advocate werd op 4 juni 2021 gearresteerd nadat ze twee artikels had gepubliceerd waarin ze mensen opriep kaarsen aan te steken en aan de verjaardag van de feiten te denken. Dinsdag veroordeelde een rechtbank haar tot 15 maanden gevangenisstraf omdat ze vond dat ze met haar artikels mensen had aangezet om het politieverbod te negeren.

Chow zit al een gevangenisstraf van een jaar uit, nadat ze enkele maanden geleden werd veroordeeld wegens het aanzetten tot een Tiananmen-wake in 2020. Ze zal nu in totaal 22 maanden achter de tralies doorbrengen, volgens de herberekening van de rechtbank. Ze werd ook beschuldigd van overtreding van de strenge nationale veiligheidswet, waarop levenslang staat.

In 2020 legde China Hongkong die drastische wet op: China hoopt zo een einde te maken aan de prodemocratische beweging in de voormalige Britse kolonie. Al tientallen activisten werden gearresteerd op basis van de veiligheidswet, die even vaag als verreikend is.