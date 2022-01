Stadsbestuur waarschuwt voor valse mail: “Ga er zeker niet op in”

Het stadsbestuur van Lo-Reninge kreeg de voorbije dagen verschillende telefoontjes en mails van inwoners in verband met een valse mail die ze hebben ontvangen van Siregar Advocaten & Gerechtsdeurwaarders.

In die mail wordt gevraagd onmiddellijk de ‘achterstand voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting over 2021’ te betalen. “Het gaat hier om een phishing-mail”, laat het stadsbestuur weten. “We roepen de inwoners op zeker niet in te gaan op de vraag om te betalen en de mail onmiddellijk te verwijderen.”