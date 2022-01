Diensten van gemeente Schaarbeek voortaan mogelijk in andere talen dan Nederlands en Frans

Schaarbekenaren zullen vanaf nu in hun gemeentehuis geholpen kunnen worden in andere talen dan het Frans en Nederlands. Het Engels mag nu officieel gebruikt worden in mondelinge dienstverlening, voor andere talen zullen burgers zich kunnen laten bijstaan door een vertaler, tegen betaling. Dat kondigt Schaarbeeks schepen van bevolking, Quentin van den Hove (Open Vld), aan in een persbericht.

“Schaarbeek kent meer en meer mensen van andere nationaliteiten”, zegt van den Hove. “Dat merken we uiteraard ook in het gemeentehuis. Het gebruik van het Engels toelaten is een evidentie. Met het Engels komen de burgers meestal al een heel eind verder en nu worden al heel wat burgers ‘en stoemelings’ in het Engels geholpen. Vanaf begin 2022 officialiseren we die realiteit.”

De vertalers die burgers in andere vreemde talen dan het Engels zullen bijstaan, zullen tegen een prijs van 20 euro ter beschikking gesteld worden door de gemeente. Het initiatief werd ook al door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd, dat met het initiatief meertaligheid wil omarmen.

Voor Quentin van den Hove, die voor zijn politieke mandaat in de privésector in een internationale functie werkte, is het belangrijk dat iedereen op een efficiënte en klantvriendelijke manier geholpen wordt: “Administratieve procedures zijn vaak lang en ingewikkeld”, zegt van den Hove, “daarom is het belangrijk dat iedereen begrijpt wat er van hen verwacht wordt. Een juiste communicatie is de basis van een correcte dienstverlening”.