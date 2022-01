Artsen eisen meer inspraak in coronabeleid: “De stem van mensen uit de eerste linie wordt niet gehoord”

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten BVAS heeft dinsdagmiddag geprotesteerd voor het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De artsenvereniging eist meer inspraak in het coronabeleid. “De GEMS wordt asymmetrisch gedomineerd door virologen en biostatistici. De stem van mensen uit de eerste linie wordt niet gehoord”, klinkt het.

Vertegenwoordigers van BVAS en de Franstalige vereniging ABSyM vatten dinsdagmiddag post voor het kabinet van Vandenbroucke op de Wetstraat. BVAS hekelt het feit dat er al sinds het begin van de coronapandemie geen structureel overleg is tussen (huis)artsen en de overheid. “Van testbeleid over contact tracing tot de hele organisatie van de vaccinatiecampagne: alles werd boven de hoofden van de artsen beslist.”

Tijdens de jongste vierde golf werden huisartsen overstelpt met administratieve taken omdat onder meer de contacttracing niet meer werkte zoals beloofd. De druppel voor de vereniging is nu dat ook apothekers coronavaccins mogen toedienen. “Vaccinatie is een van de kerntaken van preventieve geneeskunde. Wij vinden dat dit aan de artsen toekomt en niet aan de apothekers”, zegt woordvoerster Sylvie Geurts.

Protestactie

BVAS riep daarom de artsen op om deel te nemen aan een online protestactie. Op de website www.geenstem.be konden artsen een selfie – inclusief mondmasker met het opschrift #geenstem – plaatsen en een boodschap achterlaten.

Bijna 5.000 artsen namen deel aan de actie. Een delegatie van BVAS trok dinsdag met de foto’s naar Brussel en vertoonde een selectie van foto’s en boodschappen op een groot LED-scherm. “Ik ben mijn beroep beu, we staan constant in de vuurlinie maar krijgen geen respect”, klinkt het misnoegd. “Stop eindelijk de administratieve Kafka en laat ons arts zijn!”

De betoging zette na het voorlezen van de grieven haar traject verder naar het kabinet van premier Alexander De Croo, de FOD Volksgezondheid om ten slotte terug te eindigen aan het kabinet van Vandenbroucke. “We hopen dat de minister ons heeft gehoord en iets doet aan de administratieve rompslomp, zodat wij opnieuw ons beroep kunnen uitoefenen”, zegt Geurts.