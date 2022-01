30 maanden cel voor hardleerse inbreker (41) uit De Haan: “Het kan zo niet verder. Ik schaam mij dood”

Op minder dan 24 uur tijd legde de beklaagde op 17 augustus 2021 in Bredene een opmerkelijk parcours af. “Twee keer diefstal met braak, gewone diefstal, bedreigingen, weerspannigheid, smaad, poging tot diefstal, bezit van speed en vernieling”, somde procureur Fauve Nowé op. Bjorn H. maakte in een woning onder andere vijf laptops, cash geld, een fototoestel, bankkaarten en werkmateriaal buit. Toen hij alles in zijn voertuig had geladen, kwamen de bewoners plots thuis. De beklaagde zei nog sorry, maar reed toch gewoon weg.

Niet veel later liep de veertiger tegen de lamp toen hij onder invloed een ongeval had veroorzaakt. In zijn voertuig vond de politie ook de buit van een inbraak in een tuinhuis. Daar had hij heel wat werkmateriaal, een kruisboog en een hakbijl meegegraaid. Tijdens die inbraak nam hij ook een pakketje in ontvangst, terwijl de parfum voor de slachtoffers bestemd was. Opvallend genoeg was Bjorn H. net voor de feiten vrijgelaten uit de politiecel. Daar had hij moeten ontnuchteren nadat hij de inkomdeur van een gebouw met een ijzeren staaf had vernield.

Het openbaar ministerie merkte op dat H. sinds 1999 al vijftien keer werd veroordeeld. Zo kreeg hij in 2006 van het Gentse hof van beroep acht jaar cel voor zware diefstallen. In juni 2021 veroordeelde de Brugse strafrechter hem tot 18 maanden cel voor twee inbraken.

De verdediging pleitte dat de beklaagde voor de zoveelste keer hervallen was in het gebruik van verdovende middelen. Hij beseft naar eigen zeggen dat hij residentieel moet behandeld worden. “Het is hallucinant hoe snel het bergaf gegaan is. Het kan zo niet verder. Ik schaam mij dood”, klonk het in zijn laatste woord.