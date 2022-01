Vincent Mannaert over komst Alfred Schreuder naar Club Brugge: “We hopen dat hij de derde titel op rij kan binnenhalen”

Onder een aangenaam zonnetje leidde Schreuder zijn eerste training als coach van Club. Mannaert keek toe vanaf de zijlijn en ging intussen in op alle vragen over de trainerswissel. Een wissel die volgens velen op het ideale moment kwam, omdat het op leek tussen Philippe Clement en een deel van de spelersgroep. Maar daar gaat Mannaert niet in mee.

“Dit is zeker niet het ideale moment”, zegt hij. “Onze bedoeling was om met Philippe door te gaan tot minstens eind dit seizoen. Maar je hebt het niet op bestelling. Hij maakte een keuze en daardoor moesten wij ook een keuze maken.”

Een keuze voor een relatief onbekende Nederlander, voor het grote publiek dan toch. Maar zoals we al schreven, stond Schreuder al wel enkele jaren op de radar.

Mannaert: “Zoals voor spelers werken we voor trainers met een schaduwlijst en daar stond Alfred, samen met vele anderen uiteraard, al een hele tijd op. Waarom we voor hém hebben gekozen? Hij was beschikbaar, kende de Belgische competitie en Club Brugge, werkte al in verschillende culturen – bovendien aan de top –, heeft al ervaring als hoofdtrainer en is vooral een echt voetbaldier. Die mix maakte van hem de ideale kandidaat.”

Dat zijn ervaring als T1 toch eerder beperkt is en die ervaringen niet geweldig positief waren: het zij zo. “Het is ook een voordeel als het al eens verkeerd is gelopen. Dan kan je eruit leren. Maar je moet ook kijken naar de context. FC Twente zat toen in een moeilijke situatie en bij Hoffenheim deed hij het eigenlijk goed, maar trok hij zelf de stekker eruit. We hopen dat hij hier de doelstellingen kan bereiken en de derde titel op rij kan pakken. Al zal het wel tijd vergen, dat besef ik. Maar als je hoofdcoach vlak voor de winterstage vertrekt, is het toch al belangrijk dat je iemand snel op het veld hebt staan. Dat is alvast gelukt. We hebben dankzij onze goeie voorbereiding heel snel kunnen schakelen.”