Leuvense zone 30 breidt uit naar deelgemeenten

De zone 30 in Leuven, die in de binnenstad al de regel is, wordt in het nieuwe jaar uitgebreid naar de deelgemeenten. Dinsdagochtend werden de eerste borden van de uitgebreide zone geplaatst in Kessel-Lo door de schepenen van Mobiliteit David Dessers (Groen) en Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). Vanaf februari volgen Wilsele, Wijgmaal en Heverlee. Met de maatregel wil de stad de verkeersveiligheid verhogen en het sluipverkeer in woonstraten terugdringen.

Op het hele grondgebied wordt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur de regel. Op bepaalde verbindingswegen blijft een maximumsnelheid van 50 of 70 kilometer per uur, maar enkel op plaatsen waar er een fietspad ligt, bijvoorbeeld op de grote steenwegen en de ring. In woonerven blijft de maximumsnelheid beperkt tot 20 kilometer per uur. Tot nu toe telde de zone 30 op 167 kilometer weg op Leuvens grondgebied, met de uitbreiding zal dat oplopen tot 370 kilometer.

“Heel wat inwoners en buurtcomités zijn bezorgd over de verkeersveiligheid in hun buurt en zijn al langer vragende partij voor het verlagen van de snelheid. Aan die vraag komen we nu tegemoet”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers. “Het terugbrengen van de snelheidslimiet levert een grote veiligheidswinst op en verhoogt de leefkwaliteit”, voegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina toe.

“Leuven zal een pak verkeersveiliger worden voor alle weggebruikers én bewoners”, zegt Dessers. “Heel wat straten in de deelgemeenten zijn woonstraten waar kinderen op straat spelen en er veel gewandeld en gefietst wordt. Het is dus logisch dat we de snelheidsregels aanpassen. Bovendien zal een lagere snelheid het sluipverkeer in woonwijken terugdringen. Deze maatregel zal het verkeer rustiger maken zodat fietsen en stappen aantrekkelijker wordt en er minder geluidsoverlast is.”