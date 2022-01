Geen Thibaut Courtois in doel bij Real Madrid, dat mogelijk ook zonder Eden Hazard speelt in pikant bekerduel

Real Madrid neemt het woensdagavond in de Copa del Rey op tegen Club Deportivo Alcoyano, een Spaanse derdeklasser. Dat lijkt het zonder Belgen te gaan doen.

Thibaut Courtois stond afgelopen zondag opnieuw in doel bij De Koninklijke tijdens de competitiewedstrijd bij Getafe (1-0 nederlaag). De Rode Duivel testte eerst positief, maar daarna negatief op corona en kon dus aantreden. Maar tegen Alcoyano, de club die vorig jaar stuntte tegen Real, wil trainer Carlo Ancelotti een andere doelman aan het werk zien.

“De Copa is heel belangrijk voor ons, we willen deze prijs pakken”, aldus de Italiaan op zijn persconferentie. “Maar een paar spelers zullen er niet bij zijn, zoals Karim Benzema en Thibaut Courtois. Die laatste zal niet spelen omdat ik Andriy Lunin aan de bak wil zien. Die is echt heel goed en verdient meer speeltijd.”

© ISOPIX

Vinicius Junior herneemt woensdag de trainingen en mikt op een terugkeer tegen Valencia. Maar of dat betekent dat Hazard zal starten in de beker, dat is verre van zeker.

“De enige die ik minuten wil zien maken, is Lunin”, beet Ancelotti van zich af na een vraag over de Rode Duivel. “Voor de rest zal ik mijn sterkste basis het veld opsturen tegen Alcoyano.”