35 procent meer besmettingen in Nederland en dat terwijl onze noorderburen hier massaal komen shoppen

Na een paar weken van afnemende coronabesmettingen gaan in Nederland de cijfers nu weer steil omhoog. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 113.554 positieve coronatesten, een toename van 35 procent ten opzichte van een week eerder.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn in Nederland 18.616 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 9 december, bijna een maand geleden.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde wel nog iets: 981 mensen werden zo ziek van het virus dat ze naar het ziekenhuis moesten. Dat is 14 procent minder dan een week eerder. Van deze mensen moesten er 164 naar de intensieve zorg. Dat zijn de laagste opnamecijfers sinds eind oktober.

Tijdens de pandemie is keer op keer gebleken dat een stijging in de besmettingscijfers in de weken daarna kan leiden tot meer ziekenhuisopnames. De vraag is in hoeverre dat nu weer gaat gebeuren. “De komende tijd zal, met een snel oplopend aantal besmettingen door omikron, het aantal ziekenhuisopnames weer kunnen toenemen. Ook als de omikronvariant bij een kleiner deel van de besmette mensen voor ernstige ziekte zorgt”, blikt het RIVM vooruit.

Over een mogelijk effect van de feestdagen laat het RIVM zich niet uit. Duidelijk is wel dat veel mensen rond Kerstmis en Nieuwjaar bij elkaar op bezoek zijn geweest. De feestdagen vielen samen met de opmars van de nieuwe variant, die in enkele weken dominant werd in Nederland.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 1.636 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse gemeente zo veel positieve tests in een dag.

In Nederland geldt nog altijd een harde lockdown. De horeca moet er om 17 uur sluiten. Vandaar dat veel noorderburen de feesten in ons land, vooral dan in Antwerpen, kwamen vieren. Of komen shoppen. Want alle niet-essentiële winkels blijven er voorlopig gesloten.