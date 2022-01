De omikronvariant heeft gedaan wat wetenschappers hadden verwacht: in geen tijd wereldwijd dominant zijn. Zit het virus nu aan zijn toppunt of zal het nog verder muteren? En wat is er aan de hand in Frankrijk, waar ze zich zorgen maken over ‘de B.1.640.2-variant’? Piet Maes, professor virologie aan het Rega Instituut (KU Leuven), geeft antwoorden.