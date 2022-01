Vrouw en baby vertrappeld door olifant in Zimbabwe

De 23-jarige vrouw kruiste een kudde olifanten toen ze op Nieuwjaarsdag op weg was naar haar huis in het landelijke district Chipinge. Ze had samen met haar baby verwanten bezocht in de buurt.

“Een olifant viel plots aan en doodde haar en haar baby”, aldus de woordvoerder van de Autoriteit voor Parken- en Wildbeheer van Zimbabwe (Zimparks).

De bevolkingstoename op het platteland van Zimbabwe leidt tot problemen tussen mensen wilde dieren.

Volgens Zimparks zijn in de eerste negen maanden van 2021 veertig mensen gedood.