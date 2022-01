Voetbaltalent (18) betrokken bij dodelijk ongeval: “Gigi is er erg aan toe, maar ze vecht heel hard”

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Na het zware verkeersongeval van zaterdagavond op de Berlaarbaan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, waarbij een 33-jarige man uit Putte om het leven kwam, is de toestand van het tweede slachtoffer nog steeds zorgwekkend. De 18-jarige Gianduja ‘Gigi’ Vandeuren, een groot voetbaltalent dat in Italië actief is, onderging ondertussen al enkele spoedoperaties. “Gigi is een sterke vrouw, met een enorme wilskracht die ongelofelijk hard aan het vechten is”, reageert haar familie aangeslagen.