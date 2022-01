Politieagente krijgt melding over dodelijke schietpartij, slachtoffer blijkt bij aankomst eigen zoon te zijn

Het is de nachtmerrie van elke hulpverlener. Een politieagente uit de Amerikaanse staat Mississippi kreeg zondag een melding over een dodelijke schietpartij en deed op de plaats delict een hartverscheurende ontdekking: het slachtoffer was haar eigen zoon.

Dit vertelt de moeder en officier bij de politie van Hazlehurst, Laquandia Cooley, in een interview met het lokale tv-station WLBT. “Toen we uitstapten, keek ik en zei: Dit is mijn zoon!”

De zoon van Cooley, Charles Stewart Jr. (20) lag midden op straat met een schotwonde in zijn hoofd. “Ik kon niet geloven wat ik zag. Ik zag mijn eigen zoon daar dood op de grond liggen. Ik was helemaal in paniek”, zegt de aangeslagen moeder in het interview.

De vader van het slachtoffer, Charles Stewart, vertelt dat de gebeurtenis zeer traumatiserend is voor het hele gezin. “We proberen hier van dag tot dag mee te leven en ik probeer erachter te komen waarom dit is gebeurd en wie dit heeft kunnen doen.”

Wat de aanleiding was voor de fatale schietpartij, is nog niet duidelijk. De zaak is overgedragen aan het Mississippi Bureau of Investigation, aldus het politierapport dat in handen is van New York Post.