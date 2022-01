Rechter ziet deal uit 2009 niet als obstakel voor proces tegen prins Andrew, maar neemt nog geen beslissing

Prins Andrew, hertog van York, weet nog niet of hij nu wel of niet vervolgd zal worden voor vermeende seksavontuurtjes met een minderjarig meisje. De rechtszitting in New York, waarmee advocaten van de Britse prins Andrew een eventuele procedure wilden stoppen, is afgerond. Rechter Lewis Kaplan zei dat hij “best snel” met een oordeel komt en liet uitschijnen dat hij de deal uit 2009 niet echt als een obstakel zou zien om prins Andrew te vervolgen.