Ex-Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk gaat bij rode lantaarn in Serie B voetballen

De Poolse aanvaller Lukasz Teodorczyk heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij de rode lantaarn in de Italiaanse tweede klasse Vicenza, met optie. De lopende overeenkomst van Teodorczyk bij Udinese werd ontbonden, waardoor hij gratis kon vertrekken. Tussen 2016 en 2018 voetbalde “Teo” bij Anderlecht.

Lukasz Teodorczyk scoorde in zijn twee seizoenen bij Anderlecht respectievelijk 22 en 15 goals en verkaste nadien naar Udinese. Daar kon hij zich echter nooit doorzetten en dit seizoen kwam hij niet meer in de plannen voor.

Zijn contract liep nog tot de zomer, maar Udinese ontbond het zodat hij nu al gratis elders kon tekenen.

Vincenza is de rode lantaarn in de Serie B, maar hoopt zich na een transferoffensief alsnog te redden. Naast Teodorczyk is ook Jordan Lukaku op komst. Die mocht gratis weg bij Lazio.