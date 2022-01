De eerste uitdagingen van Philippe Clement bij AS Monaco: Champions League-ticket binnenhalen en goudhaantjes laten renderen

Philippe Clement (47) is pas de zesde Belgische coach ooit in een Europese topcompetitie. Bij AS Monaco krijgt hij de unieke kans om te werken met een resem toptalenten waarvan Belgische clubs alleen maar kunnen dromen. De eerste opdracht is duidelijk: de slechte competitiestart helemaal uitwissen en een Champions League-ticket binnenhalen. Daarna moet hij prijzen pakken en de Monegasken ook Europees weer op de kaart zetten.