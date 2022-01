Defensie onderzoekt of de bijna bovenmenselijke medische selectiecriteria voor luchtmachtpiloten – denk aan quasi perfecte ogen – versoepeld kunnen worden. “We moeten opletten dat we straks nog voldoende nieuwe piloten vinden: want in vergelijking met vroeger zijn de ogen van jongeren er fors op achteruitgegaan”, waarschuwt CD&V-defensiespecialist Hendrik Bogaert.