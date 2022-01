Christian Eriksen spreekt voor het eerst zijn ambities uit sinds hartstilstand: “Ik wil naar het WK in Qatar, mijn hart is geen obstakel”

“Het is ongelooflijk dat zoveel mensen mij wilden schrijven en bloemen opstuurden”, vertelt Eriksen. “Blijkbaar heeft het op veel mensen een enorme impact gehad en dat wilden zij mijn familie laten weten. In het ziekenhuis zeiden ze steeds weer dat er nog meer bloemen waren bezorgd. Dat was een vreemde gewaarwording. Ik had niet gedacht dat mensen mij ooit bloemen zouden sturen omdat ik vijf minuten dood was.”

“Maar het was ontzettend aardig van iedereen en ik heb er ook heel veel steun aan gehad. En nog steeds zijn er mensen die naar mij schrijven”, vervolgt de oud-Ajacied. “De mensen die ik sindsdien heb gezien, heb ik ook allemaal persoonlijk bedankt. De doktoren, mijn ploeggenoten en hun families, maar ook fans die ik tegenkom op straat zowel in Italië als in Denemarken. Ik bedank ze dan allemaal voor hun steun.”

Trainen in Zwitserland

Eriksen is momenteel bezig om weer topfit te worden door te trainen bij het Zwitserse Chiasso. Met zijn ICD-kastje mag hij immers niet voetballen in Italië bij Internazionale waar zijn contract onlangs dan ook ontbonden werd. Het is nog onduidelijk waar hij zijn loopbaan gaat vervolgen, maar dat hij plannen heeft is zeker. “Ik wil op het WK in Qatar actief zijn. Dat is al een lange tijd mijn mindset. Het is een doel, mijn droom. Maar of ik ook geselecteerd zal worden, dat is een ander verhaal.”

Naar eigen zeggen is dat realistisch. “Ik voel me niet anders. Fysiek ben ik weer in goede vorm, dus ik moet vooral weer aan het voetballen komen en bewijzen dat ik dat niveau weer kan bereiken. Ik wil laten zien dat wat er op het EK gebeurd is iets eenmaligs was. Mijn hart is daarbij geen obstakel.”