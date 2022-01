Zelfs het tapijt en de verlichting worden mee gegrist: horeca-uitbaters klappen uit de biecht over diefstallen van hun klanten

Het zijn niet alleen de koekjes en de suiker bij de koffie die in horecazaken in de sacoche verdwijnen. Dat blijkt uit een filmpje waarop te zien is hoe klanten een tafellamp stelen uit een restaurant. En het is geen alleenstaand geval, integendeel. Uitbaters zien sommige klanten álles meegrissen wat niet te zwaar of te groot is. “Een klant klaagde op een dag dat het veel te donker was in de toiletten. Bleek dat een dief al mijn spots had gestolen.”