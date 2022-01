Hoe de wonder woman van de techwereld een paria werd: een verhaal van lege dozen en honderden verdampte miljoenen

Tot vijf jaar geleden was Elizabeth Holmes met haar start-up Theranos de wonder woman van Silicon Valley. Nu is ze veroordeeld voor oplichting van investeerders. Iedereen die in haar verhaal is meegegaan, put zich uit om te benadrukken dat Holmes niet typerend was voor de handel en wandel in het tech-walhalla. Nochtans wijst haar proces uit dat ze meester was in alle truken van de foor die er gelden.