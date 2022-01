Einde aan noodoplossing met hotels: nachtopvang voor asielzoekers van start in Brussel

Fedasil en de gemeente Brussel hebben een nachtelijke noodopvang geopend voor asielzoekers voor wie nog geen plaats is in een opvangcentrum. Daarmee komt een einde aan de opvang in hotels die de gemeente Brussel eind vorig jaar voorzag omdat er wekenlang asielzoekers op straat sliepen aan het aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje.

Fedasil kan al een tijdje niet elke asielzoeker die zich aanmeldt op de dag zelf een plaats geven. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) verzette zich eerst tegen de noodopvang waar de gemeente Brussel om vroeg. Maar voortaan kunnen asielzoekers die pas de volgende dag mogen terugkomen, de nacht doorbrengen in het voormalig ziekenhuis Jules Bordet.

“De nachtopvang daar biedt plaats aan 140 personen”, zegt Mahdi. “Op termijn wordt de site volledig omgebouwd tot een opvangcentrum.” Op de eerste dag na de opening werden een dertigtal aanvragers naar daar gebracht. Zij worden dus normaal de daaropvolgende dag doorverwezen naar een vaste opvangplaats. (hca)