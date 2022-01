Confronterende cijfers voor Harry en Meghan: juridische kosten voor eigen goede doel hoger dan wat er is ingezameld

Harry en Meghan kregen vanuit alle hoeken felicitaties toen ze hun Archewell-liefdadigheidsinstelling lanceerden. Ze vonden dat ze iets moesten terugdoen voor de maatschappij. Vooral dan voor mensen die het minder goed hadden dan zij. Via allerlei evenementen, maar ook door giften van gulle sponsors, zamelen ze geld in voor goede doelen. Dat kan van alles zijn.

Maar uit openbaar gemaakte documenten blijkt nu dat ze in 2020 minder dan 50.000 dollar, een kleine 45.000 euro, hebben ingezameld. Een belachelijk laag bedrag dus, zeker omdat ze er bijna zeker van waren dat ze met hun naam wel sponsors genoeg zouden kunnen aantrekken. Niet dus.

En erger nog: bij de oprichting van hun nieuwe organisatie moest de oorspronkelijke Sussex Royal UK-stichting ontbonden worden. En ook dat verliep blijkbaar minder vlotjes dan ze hadden gehoopt. Ze hebben zelfs meer geld, 55.600 dollar, uitgegeven aan advocaten en andere juridische kosten dan wat ze inzamelden.

Er was nochtans meer geld in kas van de Sussex Royal UK-stichting. Maar bij hun vertrek uit Groot-Brittannië en de oprichting van de nieuwe stichting, is dat spaarpotje in Groot-Brittannië gebleven en is het geld dus niet doorgestort naar de nieuwe stichting van Harry en Meghan. Zelfs geen deel van het geld.

Hun nieuwe stichting heeft trouwens vanaf het begin voor controverse gezorgd. En dat zal er nu niet minder op worden.

Toch houden Meghan en Harry de moed er in en geloven ze in het succes van hun liefdadigheidswerk.