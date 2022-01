Romelu Lukaku verontschuldigt zich in video: “Sorry voor de commotie die ik heb veroorzaakt”

Romelu Lukaku heeft zich in een video op de sociale media van Chelsea en in een interview op de clubwebsite verontschuldigd voor zijn ongelukkig interview aan Sky Italia. Eerder deed hij dat ook al intern, waarna manager Thomas Tuchel hem weer opnam in de selectie die het morgenavond ijn de League Cup opneemt tegen Tottenham.

Lukaku had in het bewuste interview zijn ontevredenheid geuit over zijn bankzittersstatuut bij Chelsea, noemde de Inter-fans de beste ter wereld en suggereerde dat hij ooit wilde terugkeren naar zijn vorige werkgever. Dat viel slecht bij Chelsea, manager Thomas Tuchel en de Chelsea-fans. Tuchel liet hem na een uitbrander uit de selectie tegen Liverpool, maar intussen praatten ze het incident uit.

In een boodschap op de sociale media van Chelsea richt Lukaku zich rechtstreeks in de camera tot de supporters van The Blues:

“Aan de fans wil ik sorry zeggen voor de commotie die ik heb veroorzaakt”, aldus Lukaku. “Jullie kennen de connectie die ik sinds mijn tienerjaren met deze club heb, dus ik begrijp jullie volledig. Uiteraard is het nu aan mij om jullie vertrouwen terug te winnen. Ik zal mijn best doen om elke dag mijn betrokkenheid te tonen op training en in de wedstrijden en ervoor zorgen dat we wedstrijden winnen. Ook aan de manager verontschuldig ik mij, aan mijn ploegmaats en het bestuur. Het was niet het juiste moment om dat te doen. Ik wil dit nu achter mij laten, vooruit kijken en ervoor zorgen dat we wedstrijden beginnen te winnen door optimaal te presteren.”

Lukaku trainde maandag weer mee met de groep als voorbereiding op de derby tegen Tottenham. — © Chelsea FC via Getty Images

De boodschap maakt deel uit van een interview met de clubmedia, dat op de website van Chelsea staat.

“Het zijn een paar hectische dagen geweest en ik begrijp volledig waarom”, zegt Lukaku daar. “Het waren moeilijke weken met mijn coronabesmetting en daarna moest ik mij weer in de ploeg knokken. Ik heb geprobeerd de ploeg helpen te winnen. Tegen Aston Villa (1-3, red.) lukte dat, maar tegen Brighton (1-1, red.) niet. Dat was frustrerend. Door dat interview werd het allemaal heel hectisch. Ik had duidelijker moeten zijn in mijn boodschap. Ik wilde eigenlijk afscheid nemen van de fans van Inter, het was helemaal niet mijn bedoeling om onrespectvol te zijn tegenover de fans van Chelsea, de manager en het team. Ze hebben veel moeite gedaan om mij terug te halen. Ik begrijp de frustratie van de fans, daarom moet ik nu mijn engagement tonen. Ik ben naar hier gekomen om succesvol te zijn, daarom heb ik ook een contract van vijf jaar getekend. Chelsea staat synoniem met succes. Alle spelers die naar hier komen, komen hier om te winnen. Ik heb een speciale passie voor deze club. Je hebt kinderen die ervan dromen om voor Real Madrid of Barcelona te spelen. Bij mij was dat van mijn tien, elf jaar Chelsea. Iedereen weet dat. Toen ik hier met mijn school kwam, zei ik: ik wil voor Chelsea spelen. Toen ik hier op mijn achttiende effectief kwam voetballen, ging het niet zo goed, maar nu ben ik terug op mijn 28ste. Dit zijn de beste jaren van mijn carrière. Ik heb de voorbije tien jaar hard gewerkt om deze kans te krijgen. De ploegmaats hebben me enorm geholpen bij mijn aanpassing. Het enige wat ik mis, is mijn familie: mijn mama en mijn twee jongens. Maar ze komen binnenkort naar hier. Hopelijk kan ik dan iets meer van het leven genieten.”

Chelsea heeft een uitdagende kalender met deze maand drie duels tegen Tottenham en een kraker tegen Manchester City. Lukaku zegt ernaar uit te kijken.

“Dat zijn de momenten waarvoor je voetbal speelt. Tegen Liverpool (van 0-2 naar 2-2, red.) hebben we met onze comeback getoond dat we competitief zijn, alleen hadden we de pech dat we niet wonnen. We moeten het momentum pakken en die gelijke spelen (vier in de voorbije zes wedstrijden, red.) ombuigen in overwinningen.”