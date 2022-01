Experts waarschuwen voor vals gevoel van veiligheid: “Het wordt een hoogst onaangename periode”

Het allerslechtste idee zou nu wel een nieuwjaarsdrink zijn op het werk. Virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht winden er geen doekjes om. Het aantal besmettingen gaat steil omhoog, en voorlopig is er geen beterschap in zicht. Na de kerstvakantie zal er nog een oudejaarsgolf over ons heen rollen, voorspellen ze. “Dit gaat een hoogst onaangename periode worden, met een brutale overbelasting van de eerste lijn”, klinkt. Tegelijk klinkt hoop. “Nog twee lastige maanden zullen we krijgen, daarna wordt het beter.”