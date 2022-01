Langs de kant met petje tegen de zon (en de regen): onze clubwatcher zag Alfred Schreuder tijdens eerste trainingen vooral observeren

De kop is eraf voor Alfred Schreuder (49). De nieuwe coach van Club Brugge leidde gisteren z’n eerste trainingen. Wat hij vooral deed, was observeren.

Rond 9.45 uur sprak Schreuder zijn staf en spelers, die net al stabilisatieoefeningen hadden gedaan in de gym, voor het eerst toe op het veld. De grote cirkel schoof strategisch op, dus zijn openingsspeech konden we helaas niet horen. Maar het interessantste was toch om te zien wat de man met de pet – tegen de zon – dééd. Met ‘chief sports officer’ Roel Vaeyens keek hij toe hoe de spelers zich opwarmden en ook nadien, tijdens de passvormen, kroop hij in de rol van observator.

© BELGA

Het was aan Rik De Mil en co. om er kort op te zitten. Het laatste deel van de ochtendtraining werd wel een wedstrijdvorm afgewerkt, in een systeem met wingers en met De Ketelaere nog eens áchter de spits in plaats van ín de spits. Toen liet de nieuwe coach zich wél verbaal gelden. En als het spel stillag, nam hij geregeld een speler apart. Wat uitleg voor Hendry of de jonge Audoor, wat aanwijzingen voor landgenoten Dost en Lang, die hij ooit al eens voor Club heeft ontleed. Met Vormer had hij tussendoor al staan keuvelen. Benieuwd of hij de aanvoerder opnieuw een belangrijkere rol in het elftal geeft.

© BELGA

Na een kleine twee uur zat de training erop en daar kwam ’s namiddags – zowaar deels in de regen – nog een extra sessie van zo’n anderhalf uur bij. Veel kan je er nog niet uit opmaken, maar vandaag om 15.30 uur wordt sowieso al íéts duidelijk in Schreuders eerste (oefen)match, tegen de Duitse tweedeklasser Karlsruher. Dan beschikt hij overigens ook over zijn T2 Danijel Zenkovic en keeperstrainer Carlo L’Ami, die gisteravond arriveerden. We kijken vooral uit naar zijn analyse achteraf, want spreken met de pers deed Schreuder nog niet, op een informele babbel met de Nederlandse AD-journalist Maarten Wijffels na. Die zag de stage van PSV afgelast en kwam dan maar eens zien hoe Schreuders eerste dag verliep. Prima, zo stelden we met hem vast.