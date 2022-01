Na nieuwe regels: wat met het onderwijs? “Als we die regel aanhouden, zijn we binnen week dicht”

De test- en quarantaineregels voor volwassenen zijn dinsdag fors versoepeld. Ook voor tieners tussen 12 en 17 jaar is beslist dat zij niet meer in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact, ongeacht wanneer ze hun tweede prik kregen.

LEES OOK. Nieuwe quarantaineregels goedgekeurd: dit verandert er vanaf 10 januari

Voor kinderen tussen 5 en 11 jaar bestaat nog veel onduidelijkheid. Voor hen is enkel beslist dat ze de status van hun ouders volgen. Moeten mama en papa in quarantaine na een hoogrisicocontact, dan zij ook. Vraag is wat er moet gebeuren wanneer kinderen buiten het gezin - op school, de sportclub of de jeugdbeweging - in contact komen met het coronavirus.

De ministers van Volksgezondheid en van Onderwijs buigen zich woensdagmorgen over die vraag. Cruciaal wordt het onderwijsvraagstuk. In de weken voor de kerstvakantie was de druk in het onderwijs onhoudbaar door de tienduizenden quarantaines. Op het hoogtepunt eind november moesten meer dan 70.000 kinderen op twee weken tijd thuisblijven. Mede het gevolg van de regel in basisscholen dat een klas voor zeven dagen in quarantaine moet wanneer minstens twee leerlingen besmet zijn.

Mondmasker vanaf 6 jaar

“Als we die regel aanhouden met de veel besmettelijkere omikronvariant dan is ons onderwijs binnen één week dicht”, zegt Inge Van Trimpont, directeur van de CLB’s in het Gemeenschapsonderwijs (GO!). “Kinderen dragen nu een mondmasker vanaf 6 jaar. Laten we hen - zoals we ook in de rest van de samenleving doen - als laagrisicocontact beschouwen. We vragen om geen volledige klassen meer te sluiten bij enkele besmettingen.” Ook de vrije CLB’s en de koepels steunen dat voorstel, de vakbonden zijn iets terughoudender.

Om de controle over het virus niet helemaal te verliezen is sprake van preventief gebruik van zelftesten op school, maar hoe of wat is nog onduidelijk. Afwachten wat de ministers vandaag beslissen.