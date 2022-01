Colombiaanse militair in de VS aangeklaagd voor moord op president Haïti

Een voormalige Colombiaanse militair is dinsdag in de Verenigde Staten aangeklaagd voor zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt.

De 43-jarige Mario Palacios wordt ervan beschuldigd deel uit te maken van de groep van ongeveer 20 mannen die Moïse op 7 juli in zijn woning in Port-au-Prince hebben vermoord. Over de motieven van de aanvallers en wie hun opdrachtgever was, is nog weinig bekend.

De man werd maandag gearresteerd in Panama tijdens een tussenlanding op een vlucht van Jamaica naar Colombia. Diezelfde avond werd hij uitgeleverd aan Miami, waar hij voor de rechter verscheen.