Mercedes showt elektrische auto met actieradius van meer dan 1.000 kilometer

Elektrische auto’s met een actieradius van meer dan 1.000 kilometer zijn niet langer een fata morgana in de woestijn van Nevada, aldus Mercedes Benz. De Duitse autofabrikant heeft op de Consumer Electronics Show in Las Vegas een conceptauto in wereldprimeur gepresenteerd met deze actieradius.

De Vision EQXX kan meer dan 1.000 kilometer afleggen in normaal wegverkeer op één enkele acculading, zo beweert de fabrikant. Dat is 279 kilometer meer dan de bijna 770 kilometer van de huidige ‘recordhouder’, de Mercedes EQS. De auto, die ook zonnepanelen op het dak heeft, moet over een paar maanden nog op de weg worden getest. Dat zal gebeuren tijdens een rit van 1.000 kilometer tussen Parijs en Berlijn.

Aangezien het een conceptauto betreft, zijn er momenteel geen plannen om de Vision EQXX op de markt te brengen. Bedoeling is wel de technieken in de toekomst te gebruiken in andere Mercedes-wagens. De onderdelen en technische details van de atuo zouden binnen twee tot drie jaar in toekomstige productievoertuigen te zien kunnen zijn.

Als het systeem werkt en de batterij en de autonomie ervan in productievoertuigen wordt ingebouwd, zal het een doorbraak betekenen voor de gebrekkige oplaadstructuur die er momenteel in Europa is, aldus nog Mercedes Benz.

