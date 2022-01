Koninklijk Besluit verklapt waar koning Filip en zijn gezin gingen skiën

Koning Filip heeft de kerstvakantie doorgebracht in het Franse skioord Méribel. Dat kunnen we afleiden uit de publicatie van het Staatsblad.

De koning en zijn gezin zijn wintersportliefhebbers, maar lieten hun skivakantie vorig jaar schieten vanwege de coronapandemie. Dit jaar ging de vorst echter wel skiën: niet zoals in het verleden in het Zwitserse Verbier, maar in het Franse Méribel. De koninklijke familie arriveerde er op 29 december ter plaatse, blijkt uit het feit dat de koning op die dag daar een Koninklijk Besluit ondertekende dat vervolgens – zoals vereist – in het Staatsblad verscheen.