Tweehonderd mensen opgepakt bij protesten tegen hoge gasprijzen in Kazachstan

Bij protesten tegen de hoge gasprijzen zijn in Kazachstan meer dan 200 mensen gearresteerd. Daarnaast raakten 95 agenten gewond, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag. De voorbije dagen vonden er in verschillende steden en dorpen van het autoritair geregeerde land protesten plaats met duizenden deelnemers.

Vooral in de zuidoostelijke stad Almaty, de financiële hoofdstad van Kazachstan, liepen de protesten uit op rellen. Deelnemers gooiden stenen en molotovcocktails naar de veiligheidstroepen, waarop de politie traangas en geluidsgranaten inzette. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 37 politievoertuigen beschadigd. Eerder riep president Kassym-Jomart Tokajev de noodtoestand uit Almaty. Die geldt tot zeker 19 januari.

Het protest begon zondag na een stijging van de prijs van vloeibaar aardgas in de westelijke stad Zjanaozen, en breidde zich vervolgens uit naar de grote regionale stad Aktau aan de Kaspische Zee en vervolgens naar Almaty. De demonstranten eisen een prijsverlaging voor gas en willen dat de regering aftreedt.

Die laatste eis is al ingewilligd. Zo bood de regering van premier Askar Mamin haar ontslag aan. President Tokajev heeft het ontslag aanvaard en vicepremier Smajlov Alichan Aschanovitsj tot interim-premier benoemd. Totdat een nieuwe regering is gevormd zullen de ontslagnemende ministers hun taken blijven uitvoeren.

Volgens een Kazachse zender is de directeur van een gasverwerkingsfabriek opgepakt, net als een andere ambtenaar in de Mangystau-regio, waar Zjanaozen is gelegen. Zij worden ervan beschuldigd de gasprijs zonder reden te hebben verhoogd.